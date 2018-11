„Da Vinci 500 – Bewegende Erfindungen“ Führungen

Minden. Im November bietet das Mindener Museum verschiedene Führungen durch die erst kürzlich eröffnete Sonderausstellung „Da Vinci 500 – Bewegende Erfindungen“ an. Die Ausstellung gibt Einblicke in das wissenschaftliche Schaffen des Universalgenies Leonardo da Vinci. Denn Leonardo malte nicht nur berühmte Gemälde wie die Mona Lisa oder das Abendmahl, sondern beschäftigte sich auch mit naturwissenschaftlichen Phänomenen, erfand zahlreiche mechanische Geräte und schuf ingenieurstechnische Grundlagen. In bis zu 10.000 Traktaten und Zeichnungen soll er seine Ideen festgehalten haben. 30 dieser Ideen sind nun in Form von Modellen im Mindener Museum zu bestaunen. Alle drei Führungen bieten Gelegenheit, die komplexen Ideen Leonardos durch eigenes Ausprobieren und Experimentieren zu begreifen. An den Modellen können die Besucher*innen selbst Hand anlegen und die Erfindungen Leonardos spielerisch nachvollziehen.

Die erste öffentliche Führung findet am Mittwoch, den 14. November um 12:45 Uhr statt. Die halbstündige Mittagspausenführung bietet einen guten Einstieg und zeigt in kurzer und kompakter Form, mit welch vielfältigen Themen sich Leonardo beschäftigte. Die Führung kostet pro Person 3,50 €.

Am Sonntag, den 18. November folgt um 14 Uhr die öffentliche Sonntagsführung. Eine Stunde lang können sich interessierte Besucher*innen vom Erfindergeist Leonardos begeistern lassen. Pro Person fallen für diese Führung 5 € an.

Wem das noch nicht genügt, kann am 24. November von 18 bis 20 Uhr an der Erlebnisführung „Leonardo: Zurück in die Zukunft – Italien um das Jahr 1500“ teilnehmen und sich bei Oliven, Brot und Wein auf eine sinnliche Reise in die Welt Leonardo da Vincis begeben. Für die Erlebnisführung ist eine Anmeldung unter 0571-9724020 oder museums@minden.de notwendig. Pro Person entstehen kosten von 10 €.

Mindener Museum, Di.-So. 12-18 Uhr; Sonderöffnungszeiten für Gruppen.

Weitere Infos unter www.mindenermuseum.de oder 0571 / 9724020 oder museum@minden.de