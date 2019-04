Führung „Stadt des Wassers“

Paderborn. Die 200 Quellen der Pader lieferten nicht nur Wasser für Mensch und Tier, sie waren bis ins 20. Jahrhundert hinein auch der »Motor« für die zahlreichen Mühlen und somit die Grundlage für das Wirtschaftsleben der Stadt. Heute präsentieret sich das Paderquellgebiet auf den ersten Blick als grüne Oase inmitten der Stadt. Doch es ist weit mehr:

Die aus den 1950er-Jahren stammende Anlage ist inzwischen als Gartendenkmal unter Schutz gestellt, um die historische Substanz zu erhalten. An die lange Nutzung des Paderwassers erinnert auch das im Jahr 2017 errichtete Funktionsmodell der Wasserkunst. Diese und viele weitere Aspekte sind bei der öffentlichen Führung der Tourist Information am kommenden Samstag zu erfahren.

Die gut 90-minütige Führung beginnt um 14 Uhr vor der Tourist Information am Marienplatz und kostet fünf Euro pro Person. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen empfiehlt sich der Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz (Tel. 05251 882980) oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor dem Rundgang möglich.