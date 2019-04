Frühlingsstart bei Bienen und Vögeln

Programm am ersten Saisonwochenende im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Wenn die Natur im Frühling erwacht, startet auch das LWL-Freilichtmuseum Detmold in das neue Themenjahr. Am ersten Wochenende der neuen Saison widmet sich das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) den Tieren im Frühjahr.

Am Samstag (6.4.) stehen unter dem Titel „Alarm für die Biene“ die nützlichen Bestäuber und die Imkerei im Mittelpunkt. Nach einem gemeinsamen Spaziergang zu den Bienenhäusern im Museum rollen die Teilnehmer Kerzen aus Bienenwachs. Der Rundgang für die ganze Familie startet um 14 Uhr am Museumseingang und ist, abgesehen vom Museumseintritt und zwei Euro Materialbeitrag pro Kerze, kostenlos.

Einen Tag später, am Sonntag (7.4.), unternehmen Kinder und Familien einen „Ausflug in die Welt der Vögel“. Bei einem Diavortrag ab 11 Uhr und anschließendem Museumsrundgang lernen die Teilnehmer die häufigsten Singvögel kennen. Ab 13 Uhr bauen sie gemeinsam Nistkästen. Kinder im Grundschulalter benötigen dafür die Mithilfe eines Elternteils. Der Kurs kostet sechs Euro, hinzu kommen 15 Euro Materialbeitrag für den Nistkasten. Begleitende Eltern brauchen keine Kursgebühr zu zahlen. Für dieses Programm der Reihe „Naturbegegnungen“, das am Museumseingang beginnt, ist eine Anmeldung im Infobüro des Museums unter Tel. 05231 706104 oder infobuero.detmold@lwl.org notwendig.