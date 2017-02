Frühlingserwachen in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh.Winterschlaf adé: Beim Gütersloher Frühling feiern die Gütersloh Marketing GmbH und die Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. zusammen mit der grünen Branche den Frühlingsbeginn und lassen nicht nur Blumen sprechen. Denn die Innenstadt verwandelt sich in der Zeit vom 23. März bis zum 7. Mai wieder in eine grüne Oase mit der beliebten Parklandschaft als Mittelpunkt.

Zum Eröffnungswochenende des Gütersloher Frühlings „Gütersloh blüht auf“ von Donnerstag, dem 23. März bis Sonntag, dem 26. März, können sich die Gütersloher und Besucher wieder auf eine farbenfrohe Verwandlung der Gütersloher Innenstadt freuen. Die grüne Oase auf Zeit – von den Unternehmen Varnholt – Grün mit System und Schröder & Setter gestaltet – zeigt sich in diesem Jahr mit süddeutschem Flair. Mit vielen verschiedenen Ideen aus dem Garten- und Landschaftsbau wird die Parklandschaft auf dem Berliner Platz erneut zum Highlight für die Gütersloher und Besucher. Neben der Wohlfühl-Landschaft in der Innenstadt zeigt sich auch der Kolbeplatz wieder in frischem Grün. Beide Grünflächen werden durch die Unterstützung der Firmen Die Baustoff-Partner, Gütersloher Wertstoffzentrum und Rasenhof Wullengerd ermöglicht.

Zahlreiche Gütersloher Gartenbaubetriebe und Floristen zeigen mit den individuell gestalteten Blütenblatt-Ellipsen Gartenkunst im Kleinformat in den innerstädtischen Straßenzügen. Bürgermeister Henning Schulz und Gabriele Conert aus dem Vorstand der Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. eröffnen den Gütersloher Frühling am Donnerstag, dem 23. März, um 16 Uhr auf dem Berliner Platz.

Einkaufen mit Flair

Das innerstädtische Blüten- und Blumenmeer verwandelt auch den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Am 26. März können alle Gütersloher und Besucher von 13 bis 18 Uhr mit Genuss und in aller Ruhe einkaufen, die neueste Frühjahrsmode entdecken und Gütersloher Gastlichkeit genießen. Auf dem Berliner Platz bietet das Gastronomie-Team vom Ringhotel Appelbaum kulinarische Köstlichkeiten – und das mit Blick ins Grüne! Auch das Stadtmuseum, die Apostelkirche, die Stadtbibliothek und die Martin-Luther-Kirche bieten an den vier Tagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Fotos:Stadt Gütersloh