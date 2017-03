Frühjahrsmarkt und Tag der Sole in der Innenstadt

Bad Oeynhausen. Die Vögel zwitschern, Knospen sprießen, die Sonne zeigt sich wieder öfter am blauen Himmel – überall ist das bunte Treiben zu beobachten. Der Frühling bereitet sich vor und wird ein Wochenende lang in Bad Oeynhausen begrüßt, wenn die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH zum traditionellen Frühjahrsmarkt, der ersten Open-Air Veranstaltung des Jahres, am 01. und 02. April 2017 in die Innenstadt einlädt. Die Marktstände sind an diesen Tagen jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Zusätzlich freut sich der Einzelhandel am Sonntag ab 13.00 Uhr auf viele Besucher. Dieses Jahr findet an dem Frühjahrsmarkt-Wochenende noch ein weiteres Event statt – der Tag der Sole. Am Tag der Sole hat die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH ein Rahmenprogramm rund um das Thema Salz vorbereitet, Live-Auftritte organisiert, und auch die Inthronisierung des Colon Sültemeyer findet an diesem Tage statt. Das Badehaus II ist geöffnet und Solewannenbäder und Heilwasser werden angeboten. Der Stadtführer Christian Barnbeck lädt zu Heilquellenführungen ein. In einem 200 m2 Zelt auf dem Inowroclaw-Platz mit kleiner Bühne, Sitzmöglichkeiten und Getränkeauswahl findet das diesjährige Rahmenprogramm an beiden Tagen statt.

Der Frühjahrsmarkt findet auf dem Inowroclaw-Platz und in der Herforder Straße in charmantem Ambiente und unmittelbarer Nähe der schönen, historischen Stadtvillen und des Kurparks statt. Der Duft von frischgebackenem Brot, würzigem Olivenöl, süßem Honig oder Wurst und Käse von regionalen Anbietern liegt in der Luft und lädt zum Verweilen und Genießen ein. Die Besucher können sich auch dieses Jahr wieder auf einen vielseitigen Kunsthandwerkermarkt freuen. Neben den rund 80 Ausstellern, die Osterdekorationen, Blumensträuße und Handwerksarbeiten verschiedenster Art für Haus und Garten anbieten, lockt auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik und Aktionen für Jung und Alt. Die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH hat dieses Jahr erstmalig ein 200 m2 Zelt auf dem Inowroclaw-Platz bereitgestellt, in dem das diesjährige Rahmenprogramm mit vielen Informationen, Aktionen, Live-Musik und Verlosungen dargeboten wird.

Neben dem Markt haben auch die Geschäfte in der Innenstadt am Samstag ganztägig und am Sonntag ab 13.00 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten im Überblick:

Samstag, 01. April 2017 Sonntag, 02. April 2017

Markt von 11 – 18 Uhr Markt von 11 – 18 Uhr

Einzelhandel ganztägig Einzelhandel ab 13 Uhr

Am Samstag, den 01. April 2017 präsentiert die Staatsbad Oeynhausen GmbH erstmalig den „Tag der Sole“. An diesem Tag werden die Bevölkerung und die Besucher über das Thema Salz informiert, und Sole, die im Kurpark an der Jordanquelle, in den Badehäusern und in der Bali Therme vorhanden ist, soll wieder erlebbar gemacht werden.

Die Inthronisierung des Colon wird an dem Tag durch Bürgermeister Achim Wilmsmeier, Staatsbad Geschäftsführer Peter Adler und Museumleiterin Dr. Hanna Dose vorgenommen. Die Inthronisierung startet ab 14:20 Uhr. Die Moderation übernimmt Björn Birkefeld.

Außerdem werden am „Tag der Sole“ auch Heilquellenführungen mit dem Stadtführer Christian Barnbeck angeboten, der über den geschichtlichen Hintergrund und die heutige Bedeutung und Erlebbarkeit der Sole informiert. Auch das Salzsieden auf dem Inowcraw-Platz von Salzsieder Hindrik de Sölter ist von 11 bis 18 Uhr möglich. Weiterhin ist das Badehaus II von 11-17 Uhr geöffnet und bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich über die Solebäder zu informieren. Niels Backe vom RehaConcept bietet Gästen ab dem 1. April 2017 für 14 Tage 50 Prozent Rabatt auf ein Solebad als besonderes Schnäppchen an. Solewannenbäder gibt es in dieser Zeit zum exklusiven Aktionspreis von 9,- €.

Weiterhin verlost die Bali Therme am Tag der Sole jeweils zwei Freikarten für den Eintritt in die Therme und in die Sauna.

Für musikalische Unterhaltung sorgt Jazz-Musik von den Original Salzsieders.

Der Ablauf des Frühjahrsmarktes und des Tages der Sole sieht folgendermaßen aus:

Samstag, 1. April 2017

Am Kurpark – Zelt auf dem Inowroclaw-Platz

11.00 – 18.00 Uhr: Marktzeit Frühjahrsmarkt

11.00 – 18.00 Uhr: Salzsieden auf dem Inowroclaw-Platz:

Hindrik de Sölter

14.00 – 17.00 Uhr: Inthronisierung Colon Sültemeyer

Moderation Björn Birkefeld

Interview mit Bürgermeister Achim Wilmsmeier, Peter Adler, Dr. Hanna Dose, Dominic Rudek

Geschichte & Gesang Colon Sültemeyer

Original Salzsieders (Jazzmusik)

Im Kurpark – Sole im Park

11.00 – 17.00 Uhr: „Aktionstag Sole“ im Badehaus II

13.00 – 14.30 Uhr: Heilquellenführung Christian Barnbeck, Treff: Tourist-Information

14.30 – 16.00 Uhr: Christian Barnbeck im Badehaus II

16.30 – 18.00 Uhr: Heilquellenführung Christian Barnbeck, Treff: Tourist-Info

—————————————————————————————

Sonntag, 2. April 2017

Am Kurpark – Zelt auf dem Inowroclaw-Platz

11.00 – 18.00 Uhr: Marktzeit Frühjahrsmarkt

11.00 – 18.00 Uhr: Salzsieden auf dem Inowroclaw-Platz:

Hindrik de Sölter

13.00 – 18.00 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag Innenstadt

14.00 – 17.00 Uhr: twentyminutes (Musik)