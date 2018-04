Frühjahrskirmes / Frühlingsfest mit verkaufsoffenen Sonntag

Detmold. Zum Auftakt der Detmolder Kirmesveranstaltungen nach der „Winterpause“ veranstaltet die Stadt Detmold gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Detmold am zweiten Aprilwochenende die Frühjahrskirmes und das Frühlingsfest.

Von Freitag, 06. April, bis Montag, 09. April, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher im Rosental auf die Fahrgeschäfte Auto-Skooter, Musik-Express und den Twister freuen. Im Bereich der Ameide und auf dem Bruchberg werden die Kinderfahrgeschäfte Biene Maya und das Kindersportkarussell aufgebaut. Verschiedene Imbissstände und Getränkestände versorgen den kleinen und großen Appetit. Geschickte können ihr Glück an der Verlosung, beim Schießen, Ball- und Pfeilwerfen, Entenangeln oder am Automatenwagen herausfordern. Ambulante Händler bieten Artikel des täglichen Bedarfs an. Insgesamt werden ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Veranstaltung beschicken. Am Sonntag, 08. April, werden in der Innenstadt zudem die Geschäfte von 13:00 Uhr bis 18: 00 Uhr geöffnet sein.

An allen Fahrgeschäften zahlt der Besucher der Kirmes am Montag für jede Karussellfahrt nur 1,00 Euro.