Frühjahrsatelier im Marta Herford

Freie Malerei und Zeichnung mit dem Künstler Lars Rosenbohm

Herford. Vom 29.04. bis 01.05., jeweils von 13 bis 18 Uhr, bietet der Bielefelder Künstler Lars Rosenbohm einen Kurs zur freien Malerei und Zeichnung an im Atelier des Museums Marta Herford an. Dabei können sich die Teilnehmer*innen von den Werken in der Ausstellung „Ausbruch aus der Fläche“ inspirieren lassen oder zu einem freien Thema arbeiten. Die ruhige Atmosphäre des Marta-Ateliers und die individuelle Begleitung durch den Künstler während dieser Zeit ermöglichen eine ganz eigene künstlerische Entwicklung. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Die Kosten für den Workshop betragen 120 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist unter Bildung@marta-herford.de oder telefonisch unter 05221.99443015 möglich.