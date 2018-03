Mit dem Osterlauf ins GOP

Paderborn. Die Schöne heiratet das Biest und die Prinzessin küsst den Frosch: Gegensätze ziehen sich laut einer Volksweisheit in Liebesdingen an. Dass dies auch im Sport und Varieté-Bereich hervorragend funktioniert, zeigen nun gemeinsam das GOP Kaiserpalais in Herford und der Paderborner Osterlauf. Unter dem Motto „From Fast to Slow“ rücken sie eine spezielle Gewinnaktion für alle Läufer in den Mittelpunkt der letzten Anmeldephase zum anstehenden ältesten Straßenlauf Deutschlands.

Am 17. Mai startet im GOP Kaiserpalais die neue Show „Slow – in der Ruhe liegt die Kraft“. Bei der Show der Gegensätze trifft Schweizer Gelassenheit auf Artisten, die vor Dynamik und Können nur so sprühen. Für entspannte Atempausen zwischendurch sorgt Publikumsliebling Claude mit seinem Flugzoo. Für die neue Show stellt das GOP dem Paderborner Osterlauf 5 x 2 Freikarten zur Verfügung. Wie gut sich die Themen vereinbaren lassen, erklärt Christian Stork vom SC Grün-Weiß: „Beim Osterlauf trifft Spitzensport auf Breitensport, hier laufen Einzelkämpfer und Teams.

Deshalb bieten wir Karsamstag sicherlich ebenso spannende Gegensätze wie das GOP in seiner neuen Show.“

Und so können Sie die Karten gewinnen: Unter allen Läuferinnen und Läufern, die sich in der Zeit von Freitag, 16. März ab 20 Uhr bis Montag, 19. März, 08 Uhr zum Paderborner Osterlauf anmelden, werden 5 x 2 Karten für die GOP Show „Slow“ verlost.

Die Gewinner werden im Anschluss direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück.

Foto: © GOP Kaiserpalais Herford