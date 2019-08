„Fridays for Future“ – Kongress

Klima-Aktivisten trafen sich in Dortmund

Dortmund. Vom 31.07. bis 04.08 . trafen sich im Revierpark in Wischlingen tausende Klima-Aktivisten zum Sommerkongress von Fridays for Future. Ziel des Zusammenkommens ist neben der Vernetzung der engagierten Aktivisten die Weiterbildung und der Austausch in diversen Diskussionsrunden und Workshops. Das Angebot war breit gefächert: Von Vorträgen wie: „Alle sind auf E! Wie viel Strom braucht der Verkehrssektor?“ und „Klimaschutz – alles Aufgabe der Politik?“ bis hin zu interaktiven Workshops wie „Jeder kann alles sein“ wurde den wissbegierigen Schülern und Studenten einiges an Input geboten. Die Motivation der Teilnehmer war bereits in den Workshops am Donnerstag deutlich zu spüren und kam bei der Demonstration am Folgetag noch einmal in aller Deutlichkeit zum Vorschein.

Am Freitagvormittag versammelten sich die jungen Aktivisten in der Dortmunder Innenstadt, um gemeinsam gegen den Klimawandel und für eine bessere Umweltpolitik zu demonstrieren. Ausgestattet mit vielfältig gestalteten Plakaten, auf denen aussagekräftigen Statements zu sehen waren, einem Megafon und einer mitreißenden Überzeugungskraft liefen sie durch die Dortmunder Straßen und erregten durch kreative Aktionen die Aufmerksamkeit der Passanten. Im Laufe des Vormittags löste sich die anfangs zusammengeschweißte Gruppe an Demonstranten auf und verteilte sich in kleinen Gruppen in der Innenstadt. Laut singend zogen die motivierten Aktivisten durch die Straßen und hinterließen auf ihrem Weg mit Kreide geschriebene Botschaften, die auch nach Ende der Demonstration am frühen Nachmittag einen nachhaltigen Eindruck bei den Passanten hinterließen.