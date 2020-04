Freude verschenken und damit unterstützen

Auf citybo-gutschein.de können Gutscheine lokaler Unternehmengekauft und verschickt werden.

Bad Oeynhausen. Eines liest man dieser Tage immer wieder: Durch die Kombination verschiedener Lösungswege lässt sich die Krise bewältigen. Diesen Grundsatz hat die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH gemeinsam mit der Stadt Bad Oeynhausen auf die lokale Wirtschaft übertragen. Neben den analogen Liefer- und Ausgabeangeboten der Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister gibt es auf www.citybo-gutschein.de ab sofort die Möglichkeit,digital Gutscheine zu kaufen und direkt zu verschicken. „Viele Betriebe der Stadt leiden unter den derzeitigen Umständen enorm. Mit der neuen Plattform geben wir den Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit, mit ihrem Einkauf die lokalen Geschäfte zu unterstützen. So können wir gemeinsam die derzeitige Krise bewältigen,“ erklärt Bürgermeister Achim Wilmsmeier die Motivation hinter dem Gutschein-Portal.

Die Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH Beate Krämer sieht großes Potential in der Verknüpfung mit dem erst kürzlich entstandenen Portal www.citybadoeynhausen.de.„Beide Internetseiten sind eng miteinander verknüpft und decken gemeinsam alle derzeit möglichen Verkaufsmöglichkeiten ab – sowohl on- als auch offline. Dank der tollen Resonanz auf citybadoeynhausen.de können wir das Gutschein-Portal mit Rückenwind starten.“ Auf citybo-gutschein.de können Kunden Gutscheine bei den teilnehmenden Betrieben kaufen und direkt per E-Mail oder Kurznachricht auf dem Handy weiterschicken. Die Gutscheine können zusätzlich mit Grußnachrichten oder Fotos versehen werden und sofort oder auch nach der Corona-Krise eingelöst werden. Alle Betriebe können an der Aktion teilnehmen. Sie müssen sich lediglich unter citybo-gutschein.de registrieren. citybo-gutschein.de ist ein Projekt der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und der Stadt Bad Oeynhausen. Partner des Projektes ist die zmyle GmbH (www.gutscheinehelfen.de) aus Coesfeld.