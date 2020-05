Freizeitanlage und Tourist-Information Höxter öffnen

Kreis Höxter. Mit der zunehmenden Lockerung der Corona-Maßnahmen im touristischen Bereich, bereitet die Stadt Höxter weitere Öffnung der Freizeitanlage und der Tourist-Information für einheimische und auswärtige Besucherinnen und Besucher vor.

So wird ab Montag, 18. Mai die Freizeitanlage Höxter-Godelheim wieder teilweise geöffnet. Die Spielplätze wurden bereits in der vergangenen Woche wieder geöffnet. Auch der Individualsport auf dem Freizeitsee ist möglich.

Ab Montag sind ebenfalls die Einzel-WCs am Radweg sowie am Parkplatz wieder geöffnet. Die Umkleideräume, Duschen und WCs am Hauptgebäude dagegen bleiben im ersten Schritt noch geschlossen, da hier die notwendigen Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Auch die Parkscheinautomaten wurden wieder aufgestellt und in Betrieb genommen.

Die Tourist Information der Stadt Höxter im Historischen Rathaus wird ab Mittwoch, 20. Mai unter Schutzmaßnahmen wieder öffnen.

Besucherinnen und Besucher können das Gebäude über den Haupteingang im Turm betreten und über den rückwärtigen Ausgang wieder verlassen. Ein- und Ausgang werden entsprechend kenntlich gemacht. Der Zutritt erfolgt nur zur Markthalle. Dort wird die Beratung unter Einhaltung des ausreichend großer Abstand zwischen den Besucherinnen und Besucher und dem Personal gewährleistet. Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen können Stadtführungen aktuell nicht angeboten werden.

Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9.30 bis 17 Uhr sowie mittwochs und samstags von 9.30 bis 14 Uhr steht die Tourist-Information für alle touristischen Fragen auch persönlich wieder zur Verfügung.