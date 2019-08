Freizeit tipps fÃ¼r die ganze Familie; Tourismus Telegramm erschienen

Kreis Höxter. Sowohl bei Gästen, als auch bei Einheimischen erfreut sich das Tourismus Telegramm der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter großer Beliebtheit. Im vierteljährlich erscheinenden Telegramm findet sich eine bunte Auswahl an Veranstaltungshighlights, Neuigkeiten und Wissenswertem rund um das vielfältige Freizeitangebot im Kulturland Kreis Höxter. In dieser Ausgabe gibt es Tipps zu neuen Motorradtouren, Information zu einer Entspannungstour in klösterlicher Umgebung, Neuigkeiten zur regionalen Speisekammer und viele Veranstaltungsempfehlungen für die ganze Familie. Zu finden ist das Tourismus Telegramm im praktischen PDF – Format unter www.kulturland.org. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich für den automatischen Erhalt des Telegramms anzumelden.