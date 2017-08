Freitags mit dem Bus zum Open Air Sommer

Sonderbusse für Partygäste

Büren. Nicht mehr lange und der Bürener Rathausinnenhof verwandelt sich während des Open Air Sommers wieder in eine beliebte Party Location. Unter dem Motto „Freitags im August –umsonst und draußen“ sorgt auch in diesem Jahr ein bunter Mix aus Musik an allen vier Freitagen für Partystimmung.

Los geht es am Freitag, 04. August mit den „Good Beats“, die Rock und Pop aus den aktuellen Charts präsentieren. Neu in diesem Jahr ist, dass erstmals alle vier Veranstaltungen mit dem öffentlichen Nahverkehr besucht werden können. Obwohl die neuen Fahrpläne erst ab dem 30.08.2017 gültig werden, setzt die DB Ostwestfalen-Lippe-Bus Fahrzeuge in allen Ortschaften für Hin- und Rückfahrten ein. Zwischen 19:00 und 20:00 Uhr fahren die Sonderbusse in allen Ortschaften Richtung Büren, Rückfahrten werden zwischen 23:30 Uhr und 0:00 Uhr angeboten. Eine Fahrt kostet 1,60 Euro. Weitere Informationen und die genauen Fahrpläne stehen unter www.bueren.de zur Verfügung.