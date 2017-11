Freikarten für das Zimmertheater

Detmold. Wie jedes Jahr hält die Tourist Information Lippe & Detmold ein Freikartenkontingent für das aktuelle Stück des Zimmertheaters für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit. „Unser bestes Stück“, so der Name der Komödie, wird am Mittwoch, 29. November, um 20:00 Uhr im Grabbe-Gymnasium aufgeführt. Das Stück handelt von der Laientheater Gruppe St. Wendel, die endlich mal ein Stück auf die Bühne bringen möchte, in dem nicht der große Schrank eine Rolle spielt und keine Männer in Frauenkleidern zu sehen sind. Ein Theaterautor aus Berlin, Gast in St. Wendel, schreibt ein solches Stück. Der erste Probenabend naht….

Die kostenlose Kartenausgabe findet eine Woche vorher, am Mittwoch, 22. November, ab 10:00 Uhr in der Tourist Information Lippe & Detmold im Rathaus am Markt statt. Es werden maximal 2 Karten pro Person ausgegeben, eine telefonische Vorbestellung ist leider nicht möglich.