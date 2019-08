Freigabe des neugestalteten Spiel- und Bolzplatzes Erikastraße

Wünsche der Anliegerinnen und Anlieger wurden berücksichtigt!

Detmold. Der Spielplatz in der Erikastraße war deutlich in die Jahre gekommen und die vorhandene Ausstattung sollte erneuert werden. Jetzt hat die Stadt Detmold den Spiel- und Bolzplatz in der Erikastraße im Frühjahr umgestaltet. Dafür wurden die Anwohner/Anlieger und Nutzer an der Planung der Umgestaltung vor Ort beteiligt.

Die dort gesammelten Wünsche und Anregungen wurden in die Planung integriert. So bietet der Spielplatz jetzt attraktive Spielgeräte für Kinder im Alter von 6-12 Jahren, wie ein großes Seilklettergerät, eine Gleichgewichtsschaukel und eine Drehscheibe und für die Kleinkinder einen großzügigen Sandspielbereich mit einer Sandbaustelle und Backtisch und einer Doppelschaukel. Zusätzlich wird das Angebot durch eine Tischtennisplatte ergänzt und Sitzmöglichkeiten für Jugendliche, Erwachsene und Kinder geschaffen.

Die Spielflächen sind von kleinen Hügeln eingefasst, welche mit Sträuchern bepflanzt sind und mit einer Wildblumenansaat versehen wurden. Der Bolzplatz mit seinen Toren ist gemäß den Wünschen der Nutzer erhalten geblieben.

Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit ist es leider nicht möglich eine geschlossene grüne Grasnarbe zu erhalten. Der Rasen wird im Herbst/Frühjahr 2020 bei ausreichend feuchter Witterung nachgesät werden.