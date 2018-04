Freies WLAN am Marktplatz geht mit dem Abendmarkt in Betrieb

Bünde. Es ist soweit: der erste kostenfreie WLAN – Zugang der Stadt Bünde geht am Donnerstag, den 12. April an den Start. Pünktlich mit Beginn des diesjährigen Abendmarktes können sich Besucherinnen und Besucher des Marktplatzes mit Smartphone oder Tablet täglich für eine Stunde unentgeltlich in den Hotspot „Marktplatz“ einwählen. Einfach einen Haken unter die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen setzen und schon kann es losgehen. Mit dem Technologie-Unternehmen „Hotsplots“ konnte ein erfahrener Anbieter gefunden werden, der im Bereich professioneller WLAN-Lösungen zu den größten im europäischen Raum zählt.

„Es freut uns, die Aufenthaltsqualität hier auf dem Platz mit dem kostenfreien WLAN vergrößern zu können“, bekundet Stadtmarketingleiter Ralf Grund. Neben den Kunden von Wochen- und Abendmarkt profitieren auch die zahlreichen örtlichen Vereine und Gäste der Sporthalle Gymnasium am Markt vom neuen Angebot, das auch in diesem Bereich in gleicher Weise zu nutzen ist. Das Gymnasium am Markt, dessen vorhandener WLAN-Anschluss für den gesamten Marktplatz eingesetzt wird, erhält durch die neue Breitbandeinrichtung einen schnelleren Internetzugang – ein wichtiger Aspekt für die „Zukunft Schule“.

Hintergrund für die Einrichtung des kostenfreien WLAN-Zugangs war der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses im Juli letzten Jahres, bei dem einstimmig für eine WLAN-Umsetzung auf dem Marktplatz und Museumsplatz abgestimmt wurde. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war ein Antrag der FDP, öffentliche WLAN-Knotenpunkte zu installieren, um die Lebensqualität im Sinne einer „zeitgemäßen und bürgerlich nahen Stadt durch die Nutzung von modernen Kommunikationsformen“ zu fördern. Das EDV-Team der Stadtverwaltung prüfte dazu in Zusammenarbeit mit dem KRZ Lemgo verschiedenste Varianten.

Auf den kostenfreien WLAN-Zugang am Marktplatz, der sich über die Infrastruktur des Marktgymnasiums technisch einfach und kostengünstig realisieren ließ, sollen weitere WLAN-Hotspots auf dem Museumsplatz und dem Vorplatz des Rathauses zeitnah folgen.

Wer sich länger als eine Stunde am Tag im Netz auf dem Marktplatz aufhalten möchte, kann nach der Registrierung beim Anbieter für 1 Euro pro zusätzlicher Stunde weitersurfen. Nach Ablauf der kostenfreien Stunde wird darauf extern auf dem Gerät hingewiesen.

Foto: © Stadt Bünde