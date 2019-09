Freier Eintritt ins Museum am „Tag des offenen Denkmals“

Sonntag, 8. September 2019, 10-18 Uhr, Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo

Lemgo. Am Sonntag, 8. September, ist es soweit: Tausende Denkmale öffnen deutschlandweit ihre Türen und laden dazu ein, sie neu zu entdecken. Selbstverständlich ist auch das Weserrenaissance- Museum Schloss Brake mit von der Partie und zeigt von 10 bis 18 Uhr seine Schätze.

Der Eintritt ist frei! Das Motto des Aktionstages lautet: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Dabei dreht sich alles um revolutionäre Ideen, den technischen Fortschritt und um das Überwinden „alter“ Ansichten und Techniken. Was könnte dazu besser passen als ein Besuch der beiden aktuellen Sonderausstellungen? Um 11 und um 16 Uhr lädt der Lemgoer Fotokünstler Merten Kunisch höchstpersönlich zu einer Führung durch seine surreale und von modernster Technik getragene Ausstellung „Achtung Bildakrobat“ ein. Fotografien und Fotomontagen sind eben seine Leidenschaft. Kunisch lässt beispielsweise ein Kreuzfahrtschiff über den Lemgoer Marktplatz fahren oder zieht den Turm von Schloss Brake kurzerhand auseinander. Die Technik macht’s möglich. Einige seiner Fotos sind mittlerweile international bekannt und wurden in Medien aus über 50 Ländern abgedruckt. Ein asiatisches Magazin nannte ihn sogar den „Dali der Neuzeit“ – in Anlehnung an den berühmten spanischen Künstler Salvador Dali.

Um 15 Uhr entführt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake seine Besucher in „Exotische Welten“ – so der Titel einer weiteren aktuellen Sonderausstellung des Hauses. Wer Lust auf einen Tapetenwechsel hat, spannende Kulturen und jede Menge Abenteuer erleben möchte, ist bei der Führung des Kurators Dr. Michael Bischoff genau richtig. Schon vor ungefähr 400 Jahren machten sich Reisende wie Engelbert Kaempfer, Hans Jacob Breuning und Jan Huygen van Linschoten auf den Weg, die Welt zu entdecken. Die Ausstellung zeigt, was sie sahen, wen sie trafen und worüber sie staunten. Freuen kann man sich auf eine regelrechte „Kunst- und Wunderkammer“ mit spannenden Objekten wie beispielsweise einer magischen Maske, einem Kugelfisch, den original Reiseberichten, farbenfrohen Zeichnungen, zwei Paradiesvögeln, einem Gürteltier und vielem mehr. Abgesehen von den beiden Sonderausstellungen ist die Dauerausstellung mit ihren vielen Gemälden, Graphiken, Skulpturen, Möbeln und mehr immer wieder einen Besuch wert, vor allem am „Tag desoffenen Denkmals“.