Freier Eintritt für Verliebte

Lemgo. Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake startet zum Valentinstag eine besondere Aktion. Alle Verliebten, Verlobten und Verheirateten, die sich an der Museumskasse küssen, haben an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr freien Eintritt in die Dauerausstellung! In dieser Zeit kann man sich beispielsweise auf die Suche nach dem kleinen Amor auf dem Bild „Mars und Venus“ von Cornelis van Haarlem machen. Außerdem kann man sich von weiteren Gemälden, Skulpturen, Möbeln und Alltagsgegenständen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts inspirieren lassen. Darüber hinaus gibt es viele Mitmachstationen zum Riechen, Bauen und Malen. Es gibt sogar eine Fotowand, um amüsante Selfies aufzunehmen.

Darüber hinaus kann man nachgeschneiderte Renaissance-Kostüme anziehen und an einer festlichen Tafel Platz nehmen. „So bekommt der Valentinstag eine ganz besonders kunstvolle Note“, sagt Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.