Freie Waldorfschule Lippe-Detmold – Die jungen Falken verlassen das Nest

Abitur 2020

Detmold. Am Tag der mündlichen Abiturprüfungen verließen Jungfalken, die jedes Jahr über dem Verwaltungseingang der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold – im Gebäude der ehemaligen Falkenkrugbrauerei – großgezogen werden, zum ersten Mal ihr Nest und fliegen nun sicher und mit großem Selbstbewusstsein über das Schulgelände. Ursula Hermsmeier, Abiturbeauftrage der Waldorfschule, zog bei der feierlichen Verabschiedung der diesjährigen Abiturienten den Vergleich zwischen den Abiturienten und den Falken. Trotz der unterbrochenen Schulzeit in der letzten Phase des Abiturs und dem Lernen auf Distanz haben die Schüler und Schülerinnen ein sehr gutes Gesamtergebnis erreicht. Wie den jungen Vögeln wünscht die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold jetzt auch den Abiturienten einen guten Start in ihre Ausbildungs- und Studienzeit!

Diesen Schülern wird von ganzem Herzen zum bestandenen Abitur gratuliert: Lars Hendrik Feldmann, Timo Alexander Haronska, Fee Aliah Heiler, Maria Johanna Kowalke, Thore Maaskerstingjost, Vincent Elvis Nass, Cettina Tania Politano, Laura Marie Pölke und Paul Mario Schenk.