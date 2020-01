Freie Waldorfschule Lippe-Detmold – 3. Neujahrskonzert am 18. Januar – Abwechslungsreiches Programm mit Schülern, Eltern und Lehrern

Lippe. Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold lädt am Samstag, den 18. Januar 2020 um 17.00 zum 3. Neujahrskonzert in den Saal des Schulgebäudes in der ehemaligen Falkenkrug Brauerei, Blomberger Str. 67 ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das unter Mitwirkung von Schülern, Eltern und Lehrern in unterschiedlichen Formationen gestaltet wird. Eingeladen sind Jung und Alt. Der Eintritt ist frei. Platzkarten können vorab über das Sekretariat (T. 05231 958011) reserviert werden.