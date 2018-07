Freie Plätze bei der Bronzezeit-Woche im Mindener Museum

Minden. Kinder ab acht Jahren können vom 31. Juli bis zum 3. August, jeweils von 14-18 Uhr in die Zeit von vor 3000 Jahren eintauchen. An vier Tagen begeben sie sich auf eine spannende Reise in die Bronzezeit und erfahren dabei allerhand Wissenswertes über das damalige Leben. Wieso heißt die Zeit überhaupt Bronzezeit? Und was genau ist Bronze eigentlich? Wie kleideten sich die Menschen und in welchen Handwerkstechniken waren sie besonders gut?

Ausgestattet mit den passenden Kostümen werden die Kinder kreativ und lassen sich beim Werken und Gestalten von den uralten Techniken inspirieren. Am Ende nehmen sie allerhand selbstgefertigte Andenken mit nach Hause und lassen sich ein bronzezeitliches Menü schmecken. Pro Kind kostet das Angebot jeweils 40 €, inklusive aller Materialkosten. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.