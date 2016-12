Fraunhofer IEM in Paderborn ist ab Januar Institut

Paderborn.Wie können technische Systeme in Zukunft effizient und sicher entwickelt werden? Unter dieser Leitfrage arbeitet die Fraun- hofer-Einrichtung für Entwurfstechnik Mechatronik IEM, die ab 2017 jüngstes Institut der Fraunhofer-Gesellschaft wird.

Am 14. November 2016 beschloss der Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft, dass die seit 2016 eigenständige Fraunhofer-Einrichtung IEM ab dem 1. Ja- nuar 2017 zum Institut wird. Das Fraunhofer IEM fügt sich damit als jüngstes Mitglied in die Riege der dann insgesamt 69 Institute der Fraunhofer-Gesell- schaft ein. »Die sehr gute Auftragslage, die konsequente positive Entwick- lung und die wachsende regionale Bedeutung der 2011 als Projektgruppe gestarteten Einrichtung haben uns überzeugt«, so Prof. Dr. Reimund Neuge- bauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.

Ein weiterer Grund für den Instituts-Status ab 2017 ist die rasant steigende Mitarbeiterzahl des Fraunhofer IEM. »Wir haben in den letzten Monaten noch einmal deutlich gemacht, dass unsere Forschung in der regionalen und über- regionalen Unternehmenslandschaft gefragt ist. Wir schaffen sichere Arbeits- plätze für Wissenschaftler und Verwaltung am Standort Paderborn«, sagt Prof. Dr. Ansgar Trächtler, Leiter des Fraunhofer IEM.

Forschung für die Industrie: IT-Sicherheit als neuer Schwerpunkt

Forschungsschwerpunkt der Fraunhofer-Wissenschaftler in Paderborn ist die Entwicklung von intelligenten Produkten, Produktionssystemen und Dienst- leistungen für Industrie 4.0. Dafür arbeiten Maschinenbauer, Softwaretech- niker und Elektrotechniker fachübergreifend zusammen und pflegen einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz, der sich »Advanced Systems Enginee- ring« nennt. Besonders für die oft mittelständischen Unternehmen der Re- gion OWL bietet die Zusammenarbeit mit den Fraunhofer-Wissenschaftlern einen großen Mehrwert.

Auch der Aspekt Sicherheit wird im Zuge der Digitalisierung immer bedeu- tender. »Im Zentrum der Industrie 4.0-Vision steht die Kommunikation zwi- schen Menschen, Maschinen und Produkten. Wir entwickeln gemeinsam mit Unternehmen Lösungen, um diese Kommunikation auch in Zukunft sicher zu.gestalten«, so Prof. Dr. Eric Bodden, Direktor und Leiter der Abteilung Soft- waretechnik am Fraunhofer IEM. Den Schwerpunkt IT-Sicherheit will das Insti- tut in den kommenden Jahren weiter verstärken.