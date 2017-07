Frauentanzfeier der „Offenen Werkstatt für zugewanderte Frauen“ im Wiesenhof

Bünde. Tanzfest mit über 30 Frauen und zahlreichen Kindern aus unterschiedlichen Kulturkreisen fand am Donnerstagmorgen den 06.07. 2017 bei bestem Wetter im und am Wiesenhof in Bünde-Dünne statt.

Die ehrenamtlich engagierten Frauen der „Offenen Werkstatt für zugewanderte Frauen“, die jeden Donnerstagvormittag im Stadtteilbüro in Hunnebrock mit den Frauen nähen, basteln, klönen, die deutsche Sprache üben und den Rahmen für Austausch bieten, empfingen die Frauen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, China, Indien und anderen Ländern diesmal mit einer festlich gedeckten Tafel in dem schönen Fachwerkhaus.

Anschließend baten Beate Heipertz, Ulrike Binnewitt, Erika Flömer, Margret Kiesekamp-Salloch, Eike Rittelmeyer, Siegrid Höpker, Roswitha Tilly und Irmgard von Bodelschwingh die Frauen zum Tanz auf eine Wiese, angeleitet von der Tanzlehrerin Ruth Quest. Musik, Tanz und die wunderbare Umgebung… es war ein Vormittag voller Freude, Spaß, Lachen und Genuss… eben dank der Ehrenamtlichen, die einen großen Beitrag für die Integration der zugewanderten Menschen in unserer Stadt leisten. Die beigefügten Fotos sprechen hier für sich.

Unterstützt wurde diese schöne Aktion auch von der Gleichstellungs-beauftragten Dorit Bethke und der Ehrenamtskoordinatorin Kirsten Janson.

Bilder © die Veranstalter