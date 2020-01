FrauenAuftakt 2020 am 16.01.2020 im Kreishaus

Kreis Herford. Der FrauenAuftakt im Kreishaus ist ein Neujahrsempfang, der besonderen Art, weil traditionell nur Frauen daran teilnehmen. Die einzige Ausnahme bildet Landrat Jürgen Müller, der den FrauenAuftakt eröffnet und alle Frauen im Kreis Herford dazu einlädt.

Rund 250 Frauen waren es in diesem Jahr, die ins Kreishaus gekommen waren, um den Vortrag von Frau Dr. Barbara Stiegler zur Zukunft der Sorgearbeit zu lauschen. Diese präsentierte in ihrem Vortrag „ Wenn Frauen es nicht täten…Über die Zukunft der Sorgearbeit – Neu bewerten, besser entlohnen, gleicher verteilen“ einige beindruckende Zahlen. Damit belegte sie beispielsweise, dass das Bedienen von Maschinen gesellschaftlich immer noch besser vergütet und damit als wichtiger angesehen wird, als die Pflege von Menschen. Ein frauenpolitisches Thema ist es deshalb, weil 80% der Beschäftigten im Bereich der Sorgearbeit weiblich sind. Dabei machte Frau Dr. Stiegler mit Hinweis auf eine Prognos Studie deutlich, dass die bessere Vergütung dieser Arbeiten sich lohnen würde, denn Verbesserungen würden zu einem volkswirtschaftlichen Wachstum führen.

Dass die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht ist, sah auch der Landrat Jürgen Müller so. Er verwies darauf, dass die noch vorhandenen Unterschiede in der Bezahlung später auch zu einer Schlechterstellung bei der Rente führten. Mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen forderte er die Frauen auf, sich politisch zu engagieren, damit auch in den Kommunalparlamenten zukünftig mehr Frauen vertreten sind. Musikalisch wurde der Abend vom Duo Kraftpaket mit der Herforder Sängerin Rita Röscher und Musiker Andre Deininger begleitet. Für ihre kraftvolle Mischung aus Rock- und Popsongs gab es Standing Ovations. Am Abend ist außerdem die Ausstellung „Nachgekommen – Frauen in der Gastarbeitsgeschichte“ eröffnet worden. Die Ausstellung ist im Rahmen eines Jugendprojektes entstanden und wurde von Heike Schrader, Vorsitzende des Integrations- und Gleichstellungsausschuss im Kreis Herford vorgestellt. Die Ausstellung zu dem vielfach ausgezeichneten Projekt ist noch bis zum 04.02.2020 im Lichthof des Kreishauses zu sehen.

Interessierte können die Unterlagen zu dem Vortrag auf der Internetseite des Kreises Herford herunterladen.