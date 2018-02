Frauen im Beruf: Informationsveranstaltung

Detmold. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit bietet die VHS in Detmold am Dienstag den 06.03.2018 um 16 Uhr in der VHS, Krumme Str. 20 eine Informationsveranstaltung für Frauen zum Thema „Frauen im Beruf – Umstieg – Wiedereinstieg“ (1718-D5052) an. Welche Möglichkeiten gibt es für eine befristete Zeit auszusteigen bzw. in Teilzeit zu arbeiten (Elternzeit, Familienphase, Pflegezeit etc.)? Wie können Frauen wieder in den alten Beruf einsteigen? Wie können Frauen sich beruflich neu orientieren?

Meike Kohlbrecher, Beauftragte für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Detmold gibt Auskunft zu folgenden Inhalten: flexible Arbeitszeitgestaltung; Kinderbetreuungsmöglichkeiten; Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Wiedereinstieg von Frauen; Existenzgründung von Frauen; berufliche Ausbildung/Teilzeitberufsausbildung; Umschulung; Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote.