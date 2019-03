Frauen erhalten häufiger Zahnersatz als Männer in Bielefeld

Bielefeld . In Bielefeld erhielten im Jahr 2017 rund 22 Prozent mehr Frauen als Männer Zahnersatz. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der AOK NordWest hervor. Für Kronen, Brücken oder Prothesen zahlte allein die AOK NordWest für ihre Versicherten in Bielefeld mehr als 5 Millionen Euro. Insgesamt erhielten 8.968 AOK-Versicherte Zahnersatzleistungen, davon 4.921 Frauen. Für ihren gesetzlichen Eigenanteil zahlten die AOK-Versicherten in 2017 insgesamt mehr als 3,3 Millionen Euro.

Um Zahnersatz und die damit verbundenen finanziellen Folgen zu verhindern, empfiehlt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner eine regelmäßige Zahnpflege. Dazu gehören neben dem täglichen Zähneputzen auch regelmäßige Kontrollbesuche beim Zahnarzt. „Nur wer regelmäßig zur zahnärztlichen Vorsorge geht, bei dem können Karies oder Zahnerkrankungen rechtzeitig erkannt und behandelt werden“, so Wehmhöner.

Regelmäßige Zahnkontrolle bedeutet: Erwachsene müssen mindestens einen Zahnarztbesuch im Jahr in ihrem Bonusheft nachweisen. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind zwei Kontrollen pro Jahr nötig. Wurde vor Beginn einer Zahnersatzversorgung seit fünf Jahren lückenlos die Vorsorge im Bonusheft dokumentiert, erhöht sich der Festzuschuss der Krankenkasse um 20 Prozent. Wer sogar zehn Jahre vor Behandlungsbeginn regelmäßig beim Zahnarzt war, erhält 30 Prozent mehr. „Vorsorge wird also belohnt: Wer regelmäßig zum Zahnarzt geht und ein Bonusheft führt, kann durch den höheren Zuschuss von seiner Kranken-kasse Geld sparen“, rät Wehmhöner. Denn bei Kronen, Brücken und Prothesen können schnell mehrere tausend Euro zusammen kommen.

Um die finanziellen Belastungen beim Zahnersatz zu reduzieren, empfiehlt die AOK exklusiv für ihre Versicherten den Abschluss des ‚AOK-Zahnersatz-Wahltarifs‘. Damit erhöht sich der Zuschuss zum Zahnersatz im besten Fall auf bis zu 100 Prozent der Gesamtrechnung. Aus diesem Zahnersatz-Wahltarif zahlte die AOK im Jahr 2017 über 88.000 Euro an zusätzlichen Geldern an ihre Versicherten in Bielefeld aus. Mehr Informationen zum AOK-Zahnersatz-Wahltarif gibt es in jedem AOK-Kundencenter oder unter www.aok.de/nw in der Rubrik Mitgliedschaft &Tarife.