Berufliche Perspektiven für Frauen

Drei Termine für neue Perspektiven

Gütersloh. Im Rahmen der Reihe „Frau & Beruf – Neue Perspektiven finden“ bietet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh, Inge Trame, drei Veranstaltungen an: einen Workshop, ein Bewerbungstraining und eine Infoveranstaltung. Die Veranstaltungen richten sich an Frauen, die nach der Familienphase oder der Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf zurückkehren wollen oder einen beruflichen Neuanfang planen.

Zum Start gibt es den Workshop „Brücken bauen in den Beruf“. Am Dienstag, 28. Mai, von 9 bis 12 Uhr, in der Stadtbibliothek Gütersloh, Blessenstätte 1 bekommen Frauen Impulse, wie sie ihre Berufsrückkehr zielgerecht planen und neue Perspektiven für sich entwickeln können. Unter der Leitung der Dipl.-Pädagogin Elke Pauly-Teismann gibt es auch die Gelegenheit, sich mit anderen Frauen in ähnlicher Situation auszutauschen. Bei der Anmeldung wird ein Fragebogen zur Verfügung gestellt, der dabei hilft, sich auf das Seminar vorzubereiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro inklusive einer umfangreichen Arbeitsmappe. Eine Anmeldung ist bis zum 21. Mai erforderlich. Eine Kinderbetreuung ist nach Absprache möglich.

Bei einem individuellen Bewerbungstraining in Form einer Einzelberatung unterstützt die Mediatorin und systemische Coachin, Susanne Fischer, Frauen in einem individuellen Training dabei, ihre eigene Form der überzeugenden Selbstdarstellung zu finden, sodass sie mit Selbstsicherheit und Authentizität überzeugen können. Dazu können Einzeltermine vereinbart werden. In der Informationsveranstaltung „Der Minijob – Chancen, Risiken und Nebenwirkungen“, am Dienstag, 18. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr, in der Stadtbibliothek Gütersloh, Blessenstätte 1, stehen Chancen und Risiken dieses speziellen Beschäftigungsverhältnisses auf dem Prüfstand. Die Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit, Diana Glanz, und die Beauftragte für Chancengleichheit beim Jobcenter Kreis Gütersloh, Hilde Knüwe, beantworten arbeits- und sozialrechtliche Fragen und geben einen Einblick in die Welt des Minijobs. Eine Anmeldung bis zum 11. Juni ist erforderlich. Auch bei dieser Veranstaltung ist eine Kinderbetreuung möglich. Weitere Informationen gibt es bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh, telefonisch unter der 05241 822126, persönlich im Rathaus I, Zimmer 201 oder per E-Mail an: gleichstellung@guetersloh.de. www.gleichstellung.guetersloh.de