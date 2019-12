„Frank Whelan war ein Botschafter Europas“

Landrat Manfred Müller gedenkt des verstorbenen Jugendfestwochen-Urgestein

Paderborn. 50 Jahre lang reiste Frank Whelan alle zwei Jahre lang aus Irland in den Kreis Paderborn, um hier mit Tänzerinnen und Tänzern aus Irland und ganz Europa die Jugendfestwoche zu erleben. In diesem Jahr überreichte Landrat Manfred Müller eine Ehrenurkunde an Whelan für dieses außergewöhnliche Engagement. Nun wurde bekannt, dass der 73-jährige Präsident der Irish National Folk Dance Company verstorben ist.