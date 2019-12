Foyer des Bertelsmann Corporate Centers erstrahlt in neuem Design

Gütersloh. Der Eingangsbereich des Corporate Centers von Bertelsmann in Gütersloh ist in achtwöchiger Bauzeit grundlegend modernisiert und digital aufgewertet worden. Wer die Konzernzentrale des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens betritt, findet sich nun in einem ebenso hellen und großzügigen wie kommunikativen Ambiente wieder. So werden auf einer 13 Quadratmeter großen LED-Wand Videos und

Animationen aus der Bertelsmann-Welt gezeigt, tagesaktuell und in Kinoqualität. In eine Seitenwand des Foyers wurden Vitrinen und ein Touchscreen eingelassen, um Highlights aus der fast 185-jährigen Unternehmensgeschichte und aus dem aktuellen Geschäft zu veranschaulichen. Weiße Wandverkleidungen, ein modernes Einlasssystem und ein eleganter Empfangstresen sorgen für eine Willkommens-Atmosphäre. Thomas Rabe, Vorstandvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: „Das Ergebnis der Umbaumaßnahmen spricht für sich. Das neue Design sowie die technischen Neuerungen stehen uns gut zu Gesicht. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum, für Internationalität und Vielfalt – als dies spiegelt sich jetzt auch in unserem Foyer wider.“ Der Großteil der Umbauarbeiten wurde unter der Leitung der Abteilung ‚Real Estate & Services‘ mit Gütersloher Unternehmen durchgeführt.

Das Foyer des Corporate Centers von Bertelsmann war zuletzt vor rund 25 Jahren umgebaut worden. Das neue Einlasssystem im Foyer entspricht modernsten Sicherheitsanforderungen, vermittelt dank vieler gläserner Bauteile aber einen transparenten und einladenden Eindruck. Die neue Seitenwandausstellung zeigt im historischen Bereich u.a. die Originalurkunde der königlich-preußischen Regierung zur Errichtung einer Buchdruckerei für Carl Bertelsmann aus dem Jahr 1835 oder auch das Cover des ersten Nummer-Eins-Hits aus dem Bertelsmann-Musikprogramm: „Am Tag als der Regen kam“ von Dalida aus dem Jahr 1959. In weiteren Vitrinen werden aktuelle Highlights aus dem Programm der Buchverlagsgruppe Penguin Random House und des Magazinverlags Gruner + Jahr, ausgewählte Fernsehprogramme sowie erfolgreiche Digitalangebote des Konzern präsentiert. Via Touchdisplay können sich Interessierte zudem mehrsprachig durch ein interaktives 3D- Modell des sogenannten Bertelsmann-Traditionsraums navigieren, der die Lebenswelt der Verlegerfamilien Bertelsmann und Mohn erfahrbar macht. Nur einen Klick weiter lädt die Bertelsmann Social Cloud dazu ein, sich einen Eindruck von den zahlreichen Social-Media- Accounts aus der Bertelsmann-Welt zu verschaffen, die zusammen auf rund drei Milliarden Follower kommen. Auch die Bertelsmann-Homepage, der Online-Geschäftsbericht und die historische Vinyl-Collection von Bertelsmann lassen sich per Touchscreen erkunden.