Fotopodium – Spannende Themen

Zingst. Wer kompakten, professionellen Input von den Besten ihres fotografischen Gebietes sucht, ist bei den Fotopodium-Angeboten des Fotofestivals genau richtig. Die Bandbreite reicht von spektakulärer Naturfotografie über Vorträge, die grundsätzliche Geheimnisse der Kreativität beleuchten, bis hin zu spannender Reportagefotografie. Immer geht es um das »Gewußt wie« und um konkrete nützliche Hinweise in Bezug auf die eigene Fotografie.

»Nah am Menschen Geschichten erzählen«

Referentn Ulla Lohmann Termin 21.05.2017 | 16 – 18 Uhr

Fotografie ist ein Schlüssel, um etwas über andere Menschen und Kulturen zu erfahren. In diesem Fotopodium stellt Ulla Lohmann verschiedene Herangehensweisen ihrer Reportagefotografie sowie sechs ihrer Goldenen Regeln vor. Anhand von Bildern und spannenden Geschichten vermittelt die Fotografin, wie sie nach dem Vorbild von Henri Carter-Bresson auf den entscheidenden Augenblick wartet.

Walter Schels – Beate Lakotta: »Hände«

Referenten Walter Schels und Beate Lakotta Termin 22.05.2017 | 16 – 18 Uhr Der internatonal renommierte Porträtotograf Walter Schels hat mit seinem Buchprojekt »Hände« wieder einmal für Furore gesorgt. Begleitend zum Ausstellungsbeitrag gibt es einen gemeinsamen Podiumsauftritt Walter Schels mit der Journalistn Beate Lakotta, von der die Texte im Buch stammen. Die Autorin beleuchtet die Hintergründe der fotografischen Arbeit Walter Schels in dem ihre Maße, dass ihre Ausführungen schon als wissenschaftliche Ansätze der Deutungen gelten können. Die Hände sind nach dem Gesicht die ausdrucksvollste Parte des menschlichen Körpers.

Fotoprojekt »Copacabana Palace«

Referent Peter Bauza Termin 23.05.17 | 16 Uhr

Der Fotograf Peter Bauza hat ein im Magazin STERN veröffentlichtes Langzeit- Projekt erarbeitet. »Copacabana Palace« ist die Geschichte über einen Teil der Gesellschaft Brasiliens, der leider nicht das Glück erleben durfte, am Investment, Reichtum und Entwicklung des Booms und der millionenschweren Sportevents teilzuhaben. Peter Bauza ist auf eine Gemeinschaft von obdachlosen Hausbesetzern in Rio de Janeiro gestoßen. Diese Menschen leben in extremer Armut, können ihrem Dasein aber trotzdem nicht nur Leid abgewinnen. Der Fotograf hatte die Möglichkeit, in diese Gesellschaftsschicht einzutauchen, den Alltag der Bewohner zu teilen und diesen in Bildern festzuhalten.

»Moderne Naturfotografie – neue Bilder, neue Technik, neue Wege«

Referent Radomir Jakubowski Termin 24.05.17 | 16 – 18 Uhr

Gibt es moderne Naturfotografie? Die eindeutge Antwort eines jungen Fotografen: Ja! Lassen Sie sich entühren in die Bergwelt Norwegens, der Schweiz und Frankreichs. Erfahren Sie, wie Projekte entstehen und geplant werden. Lassen Sie sich von neuen Sichtweisen verzaubern und inspirieren. Radomir Jakubowski zeigt Ihnen, was mit moderner Technik möglich ist und wie man am besten plant, um vor Ort beste Ergebnisse erzielen zu können.

Fotoprojekt »Leben an Bord«

Referent Patrick Ludolph Termin 25.05.17 | 16 Uhr Ein großer Teil des Welthandels wird von Containerschiffen transportert. Diese bringen uns im Winter die Erdbeeren oder auch Kleidung aus China. Ein komplett beladenes Schiff kann Waren im Wert von über einer Milliarde Dollar geladen haben. Schiffe sind das Transport-Rückgrat der Weltwirtschaft. Doch wer ist eigentlich die Besatzung der 25 Mann, die mehrere Monate des Jahres auf See verbringt, oft nur für einige Stunden im Hafen liegen und die wenige Kommunikatonsmöglichkeiten mit der Familie haben? Wer sind die Menschen, die uns Luxusgüter bringen, die in Fernost billig produziert werden? Patrick Ludolph fuhr mehrere Wochen auf verschiedenen Schiffen und Routen der Reederei Hapag-Lloyd mit und dokumenterte mit seiner Kamera das Leben und die Arbeit an Bord.