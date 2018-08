Fotografien von Sigurd Storch-Cigogna zeigen den Wandel im Zentrum Bad Sassendorfs

Bad Sassendorf.Vor über zehn Jahren war Hof Haulle ein verwunschener Ort. Der Fotograf Sigurd Storch-Cigogna entwickelte damals eine „Begeisterung für das von der Natur fast völlig überwucherte, schöne, alte Gehöft“, wie er es nannte. Seit heute, 15.06.2018, zeigen die Salzwelten das Ergebnis seiner Entdeckungsreis.

Durch die Entstehung des Erlebnismuseums Westfälische Salzwelten seit 2013 kehrte neues Leben auf die 600 Jahre lang von der Familie Haulle gehaltene Hofstelle ein. Storch-Cigogna fand am Rande des Ortskerns eine Anlage „mit Stall, Hof, Wohn- und Nebengebäuden, umgeben von altem, efeuumschlungenen Baumbestand, Fachwerk- und Backsteinbauten in reizvollem Kontrast – in Holz eingeschnittenen, geheimnisvollen Schriften –, die Aufschluss über Entstehungszeit und Denken der Erbauer geben.“

Wie kein anderer Ort in Bad Sassendorf vereint der Hof damit das Alte, die Tradition und Geschichte der Gemeinde und seiner Bevölkerung mit dem Neuen, das mit baukulturellen Akzenten und einer neuen Aufgabe diese Geschichte weiterspinnt.

Die Ausstellung erzählt von diesem Wandel: In der sorgfältigen Restaurierung, der Rückgewinnung des Hofes von der Natur und der Pflege des Altbestands spiegelt sich die Liebe der Menschen zu ihren Erinnerungen. Sie zeigt auch, wie der Wunsch, zu erhalten, Wege für etwas zuvor nie Dagewesenes schaffen konnte.

Sigurd Storch-Cigogna stammt gebürtig aus Den Haag. Heute lebt und arbeitet er als Fotograf und Gestalter in Düsseldorf und Venedig. Er stellte bereits im In- und Ausland aus. Er beteiligte sich an Foto- und Installationsprojekten wie „Mensch-Kunst-Puppe“, „Graffiti-Grafitti“ oder „ROT-ROT“.

Mit „Mein Blick auf Bad Sassendorf“ verfolgt er inzwischen seit über zehn Jahren ein Fotoprojekt, in dem er die Architektur, Natur und beispielsweise den Hof Hueck als Landmarke in Bad Sassendorf beobachtet und seinen Objekten vielfältige und neue Blickwinkel abgewinnt.

Seine besondere Vorliebe gilt unterdessen dem Hof Haulle und der Entwicklung, die das Gelände seit der Einrichtung des Erlebnismuseums Westfälische Salzwelten genommen hat.

Die Salzwelten zeigen diese Fotoausstellung bis zum 16.09.2018 auf der Empore des Ausstellungshauses. Das Museum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet und barrierefrei zugänglich. Weitere Informationen zu Besuch und Gruppenbuchungen erhalten Sie unter www.salzwelten.de oder beim Empfang der Slzwelten unter info@salzwelten.de oder 0 29 21 94 33 4 – 35.