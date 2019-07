Fotoausstellung: Fridays for Future im Rathaus 

Bielefeld (bi). Der Freitag ist in Bielefeld schon seit 25 Wochen Demo-Tag: Mit ihren Stimmen, Plakaten und Forderungen gehen Schülerinnen, Schüler und Studierende freitags für die Zukunft der Erde auf die Straße. Klaus H. Schick begleitete die Fridays for Future-Aktivisten mit der Kamera und hielt die Aktionen fotografisch fest. Eine Ausstellung mit eindrucksvollen Aufnahmen ist daraus entstanden und ab heute (12.07) im Erdgeschoss im Alten Rathaus zu sehen. „Mit meinen Aufnahmen danke ich den Mitgliedern von Fridays for Future-Bielefeld für ihr kreatives und friedliches Engagement für den Erhalt unserer Mutter Erde“, betont der Fotograf. Diese junge Bewegung habe auch ihn aufgeweckt und ermutigt, etwas zu verändern. Noch bis zum 13. September sind die 24 großformatigen Aufnahmen im Rathaus zu sehen.