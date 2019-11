Fortsetzung: „Dialoge im Museum“ am 28. November im Diözesanmuseum Paderborn

Paderborn. Am kommenden Donnerstag, dem 28.11.2019, 19.00 Uhr, wird die Gesprächsreihe „Dialoge im Museum – Von den auferweckten Toten“ mit den Themenschwerpunkten Auferstehung – Totenerweckung – Weltgericht fortgesetzt. Waren am ersten Abend der Mythos von Orpheus und Eurydike und die Erfahrung von Trauer und Tod an den Pietà-Darstellungen Thema, so stehen an diesem zweiten Abend Rilkes ‚Sonette an Orpheus‘ und die Möglichkeit der Verarbeitung des Todes in der Kunst im Mittelpunkt.

Der Dialoge-Gastgeber Lothar van Laak (Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft, Uni Paderborn) nimmt die Besucherinnen und Besucher wieder mit auf einen inspirierenden Rundgang durch das Museum und lädt zu einem anregenden Austausch über das Thema ein.

Weitere Veranstaltungen der aktuellen Dialoge-Reihe finden am 12. Dezember 2019 und am 22. Januar 2020, jeweils um 19:00 Uhr, im Diözesanmuseum Paderborn statt. Der Eintritt kostet 5 €.

Weitere Informationen: www.diözesanmuseum-paderborn.de