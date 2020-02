Fortbildungsoffensive von Stadt und Kreis

Gütersloh. Eine stetige Fort- und Weiterbildung wird in den Verwaltungen ernst genommen: So werden den Mitarbeitenden der Stadt- und der Kreisverwaltung Gütersloh in diesem Jahr wieder 27 Fortbildungsmöglichkeiten in einem gemeinsamen Weiterbildungsprogramm angeboten. „Uns ist es wichtig, unseren Mitarbeitenden ein breit gefächertes und themenübergreifendes sowie praxisorientiertes Fortbildungsprogramm anzubieten. Denn motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen am Arbeitsplatz unabdingbar“, sagt Simone Kramer, zuständig für Personalentwicklung beim Kreis. Sie ergänzt: „Fortbildungen in den Bereichen der sozialen Kompetenzen, fachlichen Leistungen und auch der körperlichen Fitness sorgen dafür, dass die Mitarbeitenden den Bürgerinnen und Bürgern stets motiviert und gut geschult gegenübertreten können.“

Seminare wie ‚Behörden-Englisch‘ und ‚Grundlagen interkultureller Kompetenz‘ sorgen dafür, dass Sprachbarrieren und kulturelle Missverständnisse ein Problem der Vergangenheit waren. Auch werden private Probleme der Mitarbeitenden in Seminaren wie ‚Wenn Eltern alt werden – Kümmern ohne krank zu werden‘ thematisiert, um trotz schwieriger Einschnitte im Lebensalltag weiterhin eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu halten. Durch die Bildung des kommunalen Netzwerkes mit der Volkshochschule Gütersloh können sich die Mitarbeitenden auch untereinander austauschen und gegenseitig Tipps geben.

Bereits zum neunten Mal bieten die Stadt und der Kreis Gütersloh in Kooperation mit der Volkshochschule Gütersloh das gemeinsame Jahresfortbildungsprogramm an. Aufgrund der seit Jahren andauernden hohen Beteiligung der Mitarbeitenden der Verwaltungen wird diese Kooperation auch in den nächsten Jahren angestrebt.