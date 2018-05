Fort A_benteuer: Geschichten lauschen, Degenfechten etc.

Fort A_benteuer: Geschichten lauschen, Degenfechten und Parkourlaufen im literarisch-sportlichen Camp für Kinder und Jugendliche

Minden. Im Fort A_benteuer treffen Literatur und Sport aufeinander: für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren gibt es spannende Geschichten und sportliche Herausforderungen. Schauspieler*innen der Tucholsky Bühne und des Theaters Osnabrück lesen Abenteuerromane vor, in denen die Helden beherzte Fechter oder geschickte Traceure (Parkourläufer) sind. Die Bücher entführen aus dem historischen Fort A in Minden zu Ritterkämpfen voller Magie oder einem rasanten Versteckspiel zwischen den Mauern der Stadt. Und nach den Lesungen probieren die Teilnehmer*innen es selbst aus: sie üben sich mit ausgebildeten Trainer*innen im Fechten oder Parkour. Im Fechtcamp trainieren die Kinder ebenso wie die Pagen im Roman, wie man mit dem Degen umgeht und sich seinem Gegenüber im Fechtkampf stellt. Es wird mit Übungswaffen gefochten. Und mit der ‹Kunst der effizienten Bewegung›, wie Parkour auch genannt wird, versuchen die Kinder im Parkour-Camp ihren eigenen Weg zu finden und dabei auch so manches Hindernis mit Kombinationen verschiedener Bewegungen zu überwinden. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Für eine Stärkung in der Mittagszeit wird gesorgt.

Das Fort A_benteuer ist am 23. und 24. Mai 2018, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Fort A (Festungsstraße 20, 32423 Minden). Fecht- und Parkour-Camp finden an beiden Tagen parallel statt. Ein Camp ist jeweils nach einem Tag abgeschlossen und wird am nächsten Tag inhaltsgleich wiederholt. Es kann sowohl nur an einem als auch nacheinander an beiden Camps teilgenommen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich: Stadt Minden, Kulturbüro (Kleiner Domhof 6, 32423 Minden), Beate Schmalen, telefonisch unter 0571/89 475 oder per E-Mail an: b.schmalen@minden.de.

Das literarisch-sportliche Camp Fort_Abenteuer wird vom Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe e.V. (Hornsche Straße 38, 32756 Detmold, www.literaturbuero-owl.de) veranstaltet. Förderer und Partner sind: Kulturbüro und Sportbüro der Stadt Minden, Kulturrucksack NRW, Stadtbibliothek Minden, Tucholsky Bühne e.V., mehrMinden e.V.

Foto: Literaturbüro OWL