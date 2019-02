Forstarbeiten im Barntruper Stadt- und Interessentenwald dauern an

Die Wirtschaftswege im Barntruper Stadtwald werden momentan durch die Holzernte immens beansprucht und sind in einem dementsprechenden Zustand.

Barntrup. Frank Sundermann, zuständiger Förster für den Forstbetrieb Barntrup, erklärt, dass es sich bei den betroffenen Wegen um Hauptwirtschaftswege (zum Beispiel Egge Weg, Teufelsbrücker Weg, Selbecker Weg, aber auch vom Dreieck kommend in Richtung Tannenklause) handelt. Er bittet die Bevölkerung um Verständnis und kündigt an, dass die Rückearbeiten und sonstigen Maßnahmen voraussichtlich noch bis Ende des Jahres 2019 andauern.

„Der Orkan „Friederike“ (vor knapp einem Jahr), aber auch die lange Trockenheit, die der letzte Sommer mit seinen viel zu geringen Niederschlagsraten verursacht hat, tragen ihren Teil dazu bei.

Hinzu kommt, dass die Bäume wegen des Wassermangels dem Borkenkäfer schlechter standhalten konnten. Er hatte optimalste Bedingungen, um in das harzlose Holz einzudringen und konnte so einen großen Schaden anrichten“, so Sundermann.

Insbesondere Fichtenbäume werden nun mit Tragschleppern aus dem Wald geholt, am Weg gelagert und später dann von dort aus zum Weitertransport auf LKW’s verladen. Die Wege werden dadurch wiederum in Mitleidenschaft gezogen.

Man bemüht sich um eine sukzessive Aufbereitung der Wege, die jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Förster Frank Sundermann und Bürgermeister Jürgen Schell sind sich einig, dass die aktuellen massiven Waldschäden insbesondere auf den Klimawandel und seine Begleiterscheinungen, extrem trockene Jahre, Hitze, Zunahme von starken Windereignissen und Schadinsekten wie dem Borkenkäfer, zurückzuführen sind. Ein weltweiter schneller Wechsel zu mehr Umweltbewusstsein sollte jetzt stattfinden, um solchen Ereignissen noch entgegenwirken zu können.

Bei Fragen zu den Aufräumarbeiten bitte an Förster Frank Sundermann wenden:

Forstrevier Barntrup

Tel: 05263 95187

(Foto: Stadt Barntrup

Jürgen Schell und Frank Sundermann im Barntruper Stadtwald)