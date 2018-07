Forschungsstipendium Prof. Dr. Virginia Sita Farias

Humboldt-Forschungsstipendium für brasilianische Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Virginia Sita Farias

Paderborn. Prof. Dr. Virginia Sita Farias von der Universidade Federal do Rio de Janeiro erhält ein Capes-Humboldt-Forschungsstipendium für einen Forschungsaufenthalt an der Universität Paderborn. Das gemeinsam von der Alexander von Humboldt-Stiftung und der brasilianischen Wissenschaftsförderorganisation Capes finanzierte Stipendium gilt von September 2018 bis April 2019.

Farias ist Professorin für Spanische Sprachwissenschaft in Rio de Janeiro und war von April 2012 bis März 2013 bereits als Promotionsstipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdiensts an der Universität Paderborn und forschte dort am Institut für Romanistik am Lehrstuhl von Prof. Dr. Jutta Langenbacher-Liebgott. Aufgrund ihres Forschungsschwerpunktes Lexikographie ist Farias mit dem von Langenbacher-Liebgott geleiteten Projekt „Diccionario del Español Medieval electrónico (DEMel)“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft bestens vertraut.