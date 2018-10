Die Weltausstellung neu inszeniert

Herford. Am Sonntag, dem 28. Oktober, um 11 Uhr findet der Kreativworkshop „Form.Ton.Farbe – Kulturelle Algorithmen und Kreativität im Rahmen der Weltausstellung“ im Marta Herford statt. Anlässlich von „Brisante Träume – Die Kunst der Weltausstellung“ beleuchtet Patrik Hübner ausgewählte Themen wie Utopie, Identität und Automation auf künstlerische und gleichzeitig spielerische Weise. Die Teilnehmer*innen sammeln während des Workshops Fragmente der gezeigten Werke und lassen diese mit generativen Werkzeugen und viel Kreativität zu neuen Ideen und Objekten werden. Der Workshop dauert von 11 Uhr bis 18 Uhr, inklusive einer einstündigen Pause. Der Eintritt ist kostenlos; die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ein Workshop-Angebot in Zusammenarbeit mit create music NRW. Die Anmeldung erfolgt über www.create-music.info/foerderung, unter Tel. 05241-16191 oder per Mail an mail@create-music.info.

Patrik Hübner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Fragestellung wie moderne Technologien Kultur verändern. Durch die Auseinandersetzung mit experimentellen Kreativitätstechniken entstehen dabei neue Möglichkeiten für Kunst, Design und Architektur. Weitere Informationen unter: www.patrik-huebner.com