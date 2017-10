80% Beratungskostenzuschuss für Unternehmen

Höxter. Mit dem ESF-Förderprogramm „unternehmensWert:Mensch plus“ fördert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Unternehmen können einen Zuschuss zu externen Beratungskosten erhalten, um personalpolitische und arbeitsorganisatorische Innovationsprozesse im Zusammenhang mit Fragen der Digitalisierung in ihrem Betrieb voranzutreiben. Das Förderprogramm leistet so einen Beitrag, um Betriebe im Rahmen einer professionellen, geförderten Unternehmensberatung fit für die Digitalisierung zu machen.

Dabei stehen beispielsweise folgende Fragen im Fokus: Welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf das eigene Unternehmen? Wie können Unternehmen und Mitarbeiter den demografischen Wandel in der digitalen Arbeitswelt gestalten? Wie sehen Tätigkeiten der Zukunft aus und wie können Mitarbeitende dafür qualifiziert werden? Wie ändern sich Führungsaufgaben und Karrierewege in der digitalen Arbeitswelt? Innovative Konzepte für die Arbeit von morgen können entwickelt und erprobt werden, um passgenaue Lösungen für das eigene Unternehmen zu gestalten. „unternehmensWert:Mensch“ plus unterstützt Unternehmen dabei, mit einer professionellen Beratung eigene Antworten auf diese Fragen zu entwickeln. Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten, die länger als zwei Jahre bestehen, erhalten einen Zuschuss von bis zu 80% zu einer externen Beratung. Das Programm bietet damit für regionale Unternehmen sehr gute Konditionen.

Maximal 12 Beratungstage, die durch geschulte Unternehmensberater erbracht werden, sind förderfähig. Weitere Voraussetzungen für eine Förderung sind die Beteiligung der Beschäftigten sowie die Einhaltung spezifischer Vorgaben zur methodischen Durchführung. Im Kreis Höxter ist das Büro der Regionalagentur OWL bei der GfW Höxter für die Erstberatung der Unternehmen zuständig. Hier wird in einem kostenlosen Gespräch die Förderfähigkeit des Unternehmens geklärt, der Beratungsbedarf ermittelt und der Beratungsscheck ausgestellt. Interessierte Unternehmen werden daher gebeten, Kontakt mit der GfW aufzunehmen. Das Förderprogramm steht im Kontext der Fachkräfte-Offensive der Bundesregierung und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales finanziert.