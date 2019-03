Flyer über den Bünder Bürgerwald ab März erhältlich

Bünde. Durch den zunehmenden Raumbedarf für Bebauung, Infrastruktur und landwirtschaftliche Nutzung gehen Waldflächen verloren. Dieser Entwicklung steuert die Stadt Bünde nun entgegen. An der Stettiner Straße in Spradow liegt die erste Bünder Bürgerwaldfläche, die ab November 2019 mit Patenbäumen bepflanzt werden soll. Auf einer Fläche von rund 4.000 m² wird ein kleiner naturnaher Wald entstehen.

Ab jetzt können Interessierte zum Preis von 150 € einen Baum mit hohem Erinnerungswert und als Symbol für eine besondere Begebenheit in ihrem Leben erwerben. Zusätzlich wird auf Wunsch und gegen einen Aufpreis von 17,50 € der Name des Paten, des Anlasses oder auch eine Gedichtzeile auf ein Schild graviert, das an einem Baumpfahl befestigt werden kann.

Ab März 2019 liegen Flyer über das Angebot an Bäumen mit Preisen und allgemeinen Informationen im Bürgerbüro, dem Standesamt und im Stadtmarketingbüro aus.

Wer sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen und zum Beispiel etwas über die Bedeutung der Bäume erfahren möchte, kann die Broschüre „Bürgerwald“ auf der stadteigenen Homepage einsehen (www.buende.de/buergerwald). Dort ist es auch möglich ein Bestellformular herunterzuladen.

Für Rückfragen stehen im Bereich Planen und Bauen Frau Fipp und Herr Kammann unter den Telefonnummern 05223 – 161 307 und 332 zur Verfügung.