Flohmarkt auf dem Berliner Platz

Gütersloh. Im Rahmen der Aktion „Sommer in der Stadt“ von der Gütersloh Marketing GmbH wird der Berliner Platz wieder einmal in eine große Verkaufsfläche umgewandelt. Händler und Händlerinnen haben am Sonntag, dem 06. September die Möglichkeit, ihre gebrauchten Schätze in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr zu verkaufen. Die Gütersloh Marketing GmbH stellt die Verkaufsflächen kostenfrei zur Verfügung.

Wer teilnehmen möchte, kann sich per Mail bei Davina Budde (davina.budde@guetersloh-marketing.de) für einen Platz anmelden. Eine Decke oder einen Tisch als Verkaufsfläche muss jeder selbst mitbringen.

Bevor die Standplätze bezogen werden, wird um eine kurze Meldung vor Ort bei den Mitarbeiterinnen der Gütersloh Marketing GmbH gebeten. Bei sehr schlechtem Wetter behält sich der Veranstalter vor, den Flohmarkt kurzfristig abzusagen. Die Standplätze stehen aufgrund der aktuellen Lage nur bedingt zur Verfügung – schnell sein lohnt sich.