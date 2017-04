Flieg, Hase, flieg… Ostern wird’s bunt im Safaripark

Schloß Holte-Stukenbrock. Eiersuche kann jeder! Der fliegende Osterhase, die spannende „Hasen-Jagd“ mit eurem Smartphone, der Malwettbewerb im Restaurant Oriental, das Glücksrad… und richtig tolle Preise, die ihr gewinnen könnt. Unser buntes Extra-Programm für die ganze Familie am Ostersonntag und Ostermontag steckt voller Überraschungen.

Der Zoo Safaripark macht Ostern richtig bunt! Am Ostersonntag oder Ostermontag blasen wir zur Handy-Hasenjagd. Zwei lebendige Plüschhasen sind im Freizeitpark unterwegs. Suchen, finden, Selfie machen, abends hochladen und gewinnen: Zum Beispiel den Eintritt für 4 Personen und eine VIP-Safaritour mit unserem Tierpfleger, Eintritt für 2 mit einem Essen im Restaurant Oriental,’eine Jahreskarte oder ein Ticket für den nächsten Besuch.

Noch plüschiger wird’s im Restaurant Oriental beim Kinder- Malwettbewerb. Egal ob Ei, Hase oder Osternest. Kinder malen „Ostern“. Unter allen, die ihr Bild abgegeben, verlosen wir ein ganzes Nest voller Plüschtiere.

Und hier kann (fast) jeder gewinnen: Beim Kinder-Oster-Glücksrad am Safari-Store. Kostenlos ist auch das Kinder-Hasenschminken.

Die moderierte Fütterung unser Erdmännchen und der Tigertalk, bei dem unsere Tierpflegerin ihre drei kleinen Tiger persönlich vorstellt machen die

Feiertage zu einem tierisch-tollen Erlebnis (12.30 Uhr und 16.30 Uhr). Das Highlight im wahrsten Sinne des Wortes: Unser fliegender Osterhase. Um 13 Uhr und 17 Uhr hebt er im Zirkus ab.

Ohne „wenn“ und „aber“

Nur 20 Euro zahlen

Wir machen das ganz große Abenteuer bezahlbar – für alle. Und das an einem Sonntag! „Super Sunday“ am 23. April. Alle großen und kleinen Besucher zahlen an diesem Tag nur 20 Euro Eintritt, ohne „wenn“ und „aber“. Kinder unter vier Jahren frei. Erwachsene sparen 10 Euro und Kinder 6 Euro Eintritt. Ein Super-Ferien-Angebot – besonders für Familien. Einfach kommen und sparen. Ein Vorabkauf oder eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Nur bei uns: Erwachsene

zahlen den Kinderpreis

Einfach mal wieder Kind sein. Der Zoo Safaripark macht’s möglich. Denn hier zahlen jetzt auch Erwachsene nur den Kinderpreis – und zwar an jedem Öffnungstag! 26 Euro statt 30 Euro. So einfach geht’s: Happy- Season-Ticket in unserem Online-Shop (www.safaripark.de) kaufen, einlösen, und an jedem Öffnungstag der Saison (bis spätestens 31.10.2017) und einen unbeschwert glücklichen Tag mit der Familie genießen.

Tierischer Nachwuchs

in der Steppe

Asmi heist unser erstes Kamelfohlen in diesem Jahr. Eine wunderhübsche braune Stute, jetzt gut vier Wochen alt. Nicht der einzige Nachwuchs in der

Steppen: Vier Elen-Antilopen haben Kälbchen bekommen, zwei kleine Gnus sind zur Welt gekommen, zwei Watussi-Kälbchen sind da. Fohlen erwartet

der Zoo Safaripark auch bei den Zebras… Der tierische Steppen-Kindergarten hat also geöffnet!

Foto: Jürgen Riedel