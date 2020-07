Flagge zeigen für den Kreis Gütersloh

Kostenlosen Aufkleber „GT heißt Geheimtipp“ bestellen

Kreis Gütersloh. Der Kreis Gütersloh ist in den letzten Wochen weltweit bekannt geworden – leider nicht mit seinen schönsten Seiten. „Und dabei wohnen wir doch alle im besten Kreis der Welt! Es wird also Zeit das Image unserer Region wieder ein wenig aufzubessern, denn unser Kreis Gütersloh ist ein echter Geheimtipp“, sagt Albrecht Pförtner, Geschäftsführer der pro Wirtschaft GT (prowi). Die prowi steckt hinter der Kampagne „GT heißt: Geheimtipp“.

Rund 50 Aufkleber-Bestellungen sind schon in den ersten Stunden nach einem Aufruf in den sozialen Netzwerken eingegangen. Viele haben den Aufkleber gleich für die ganze Familie, die Firmenwagenflotte oder die Mitarbeiter bestellt und signalisieren so: Der Kreis Gütersloh hält zusammen.

Wer also Flagge für seinen Heimatkreis zeigen möchte, kann sich den kostenlosen Aufkleber „GT heißt: Geheimtipp“ zuschicken lassen. Der macht sich nicht nur gut auf dem Auto, sondern auch auf Brotdosen, am Briefkasten oder am Firmenschild.

Der Aufkleber kann per E-Mail an info@prowi-gt.de mit der gewünschten Anzahl und Adresse kostenlos bestellt werden.

www.geheimtipp-gt.de