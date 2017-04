Fit für die Herausforderungen von morgen: Kreistag sagt „Ja“ zum Zukunftskonzept Lippe 2025

Der Kreis setzt bei der Umsetzung des Zukunftkonzeptes gezielt auf die Mitwirkung der Kommunen und verschiedenster gesellschaftlicher Institutionen der Region. In den vergangenen Monaten hat der Kreis eine Struktur für das künftige Handeln in Lippe erarbeitet, mit klaren Zielen und Handlungsfeldern. „Wir sind nun in der Lage, mit Blick auf die Zukunft zu agieren, und zwar lange bevor absehbare Trends zu negativen Entwicklungen führen“, erläutert Landrat Lehmann. Hierzu wurden Leitziele zu den Themen Digitalisierung, Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Mobilität, Familie, Gesundheit, Teilhabe, Dorfentwicklung und Umwelt herausgearbeitet, die dabei helfen sollen, die richtigen Weichen zu stellen. In einem Zukunftsdialog wurden bereits alle Themen zur Diskussion gestellt, mögliche Maßnahmen vorgestellt und neue Anregungen aufgenommen. „Lipperinnen und Lipper, die selbst eine umsetzbare Idee einbringen möchten, werden dazu auch die Gelegenheit bekommen“, unterstreicht Lehmann. „Denn das Zukunftskonzept soll dynamisch sein und sich möglichen gesellschaftlichen Veränderungen anpassen können“.

Weitere Informationen zum Zukunftskonzept Lippe 2025 gibt es ab Mittwoch im Internet unter www.zukunftskonzept-lippe.de. Über diese Plattform können auch Anregungen und Ideen formuliert werden.