Fiolministeriet: Das Geigenministerium aus DÃ¤nemark

Bielefeld. Wegen der Corona Krise musste das Kulturamt leider den größten Teil des geplanten Sommerprogramms absagen. Die Reihe Ohrenweide auf dem Gelände des Bauernhausmuseums kann jedoch für ein begrenztes Publikum von maximal 100 Personen stattfinden. Die Tageskasse wird wie gewohnt öffnen. Alle Besucher müssen aus Infektionsschutzgründen ihre Kontaktdaten beim Einlass abgeben.

So tritt am Sonntag die dänische Folk-Band Fiolministeriet auf der Ohrenweide im Bauernhaus auf. Das „Geigenministerium aus Dänemark“ kann am 21.06. um 11.00 Uhr bestaunt werden. Der Eintritt kostet im Normaltarif 10,-, ermäßigt 6,- und im BI-Pass 1,- Euro. Karten können nur in der Tageskasse erworben werden und Kleinkinder kommen gratis herein. Für die maximal 100 Besucherinnen und Besucher ist das Einhalten der Abstandsregeln, die Abgabe der Kontaktdaten sowie Mund-Nasen-Schutz obligatorisch.