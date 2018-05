Finalisten für den „Einstein-OWL 2018“ stehen fest

Detmold. Für sechs junge Forscherteams aus OWL wird es am 30. Mai spannend. Denn dann entscheidet sich im Finale, an welche Nachwuchsforscher der begehrte Schülerpreis „Einstein-OWL“ verliehen wird. Die „Einstein-OWL“-Büste wird noch am selben Abend in der Hochschule OWL in Detmold überreicht. Den Preisträgern winken auch Stipendien für ein Studium an einer der öffentlichen Hochschulen in Ostwestfalen-Lippe sowie Preisgelder in Höhe von 2.000, 1.000 und 500 Euro.

Sechs Teams, die im Bereich Naturwissenschaften, Informatik und Technik geforscht haben, haben es ins Finale geschafft, darunter Lasse Busert und Arne Falkenreck vom Ratsgymnasium Rheda-Wiedenbrück, die die Jury mit einem sich selbst regulierenden, fliegendem Objekt, dem „Fucusboard“ überzeugen wollen. Lukas Koschek vom Marianne-Weber-Gymnasium in Lemgo tritt mit seiner Forschungsarbeit zu einem Medikations-Management-System an, während Adrian Block, Wilhelm Hackl, Maximilian Schmöcker und Florian Schönlau vom Gymnasium Horn-Bad Meinberg mit dem „IoT-Bienenhaus“ dem Bienensterben entgegenwirken wollen. Ebenfalls im Finale sind Marco Adamczyk, Till Brinkmann und Can Ward vom Steinhagener Gymnasium. Sie haben ein Programm zum Vergleich verschiedener Ansätze zur Lösung nicht effizient lösbarer Probleme anhand des Brettspiels Dame entwickelt. Mit der Energiegewinnung durch Regen haben sich Sebastian Brumby, Eli Kogan-Wang, Judith Löcke und Julian Schlangenotto vom Verein „Epunkt e“ aus Paderborn befasst. Tobias Brohl vom Engelbert-Kaempfer-Gymnasium Lemgo wird seine Idee zur Computerspeicher-Optimierung vorstellen.

Alle Nachwuchsforscher stellen ihre Projekte am Nachmittag des 30. Mai in den Räumen der Peter Gläsel Stiftung in Detmold der Jury vor. Sie besteht aus Vertretern der Carina Stiftung Herford, der Osthushenrich-Stiftung aus Gütersloh, der Günther + Rita Rudloff-Stiftung aus Minden, der Peter Gläsel Stiftung aus Detmold und der Stiftung Studienfonds OWL, die den Wettbewerb ins Leben gerufen haben.

Um 18 Uhr beginnt für die Finalisten der Nervenkitzel. Dann nämlich startet die Preisverleihung in der Hochschule OWL in der Emilienstraße in Detmold (Gebäude 3). Alle, die sich für die herausragenden Projekte der Nachwuchsforscher interessieren, sind herzlich eingeladen, sich bis zum 25. Mai 2018 bei der Peter Gläsel Stiftung anzumelden, unter 05231/308-2614 oder s.oezmen@pg-stiftung.net.