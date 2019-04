Mülheim. Die 24 besten Teams aus ganz Nordrhein-Westfalen treffen sich am 6. April 2019 zum Finale des 13. zdi-Roboterwettbewerbs in Mülheim an der Ruhr. Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an 23 Lokal- und Regionalwettbewerben, um sich einen Platz beim großen Finale zu sichern.

Das Finale findet statt in der

Innogy-Sporthalle

An den Sportstätten 6

45468 Mülheim an der Ruhr

Der Tag startet um 10.00 Uhr mit der Begrüßung der Teams und endet mit der Preisverleihung gegen 16.00 Uhr. Über den kompletten Tag besteht die Möglichkeit zu Foto- und Filmaufnahmen.

Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, übernimmt die Ehrung der Gewinnerteams.

Teams Robot Game

Grundschulen

Delbrück Grundschule Westerloh Team „Die coolen Robogamer“ Oeding Von-Galen-Schule Oeding Team „Robogang VGS“ Paderborn Almeschule Wewer Team „UnderConstruction“ Rheinbach GGS Sürster Weg Team „MindBots 2“ Rommerskirchen Gillbachschule Team „bluerobogillbachs (BRG)“ Weiterführende Schulen Bonn Collegium Josephinum Team „CoJoBo-Bricks“ Borchen Schule an der ALTENAU Team „SeBoRobotics“ Duisburg Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gy mnasium Team „MegaMindstormGang“ Gelsenkirchen Gesamtschule Buer-Mitte Team „Großartige BauMeister“ Marl Albert/-Schweitzer/-Geschwiste r/-Scholl-Gymnasium Team „Robogang“ Meschede Gymnasium der Stadt Meschede Team „LEGO Creators“ Recklinghausen Marie-Curie-Gymnasium Team „Lego-Roboter-AG MCG“ Siegburg Anno-Gymnasium Siegburg Team „Annonianer“ Schwalmtal Janusz-Korczak-Realschule Team „J.-K.-Robots“ Steinheim Realschule und Gymnasium Steinheim Team „Lego-Stein-Heim“

Teams Performance

Grundschulen Hennef GGS Siegtal Team „Team Siegtal“ Köln GGS Mommsenstraße Team „Team MOMMSEN“ Marienfeld Marienschule Team „Pedro“ Weiterführende Schulen Borchen Schule an der ALTENAU Team „SeBoRobotica“ Enger Widukind-Gymnasium Enger Team „Robo-Girls MSA“ Marienheide Gesamtschule Marienheide Team „Roboholics“ Moers Gymn. Rheinkamp Europaschule Moers Team „The Power-Girls“ Paderborn Gymnasium Theodorianum Team „THEO“ Rees Gymnasium Aspel Team „AspelRobots 4.0“

Beim Robot-Game absolvieren die Teams mit selbstgebauten und selbstprogrammierten LEGO Mindstorms®-Robotern in einer bestimmten Zeit einen Parcours mit vorgegebenen Aufgaben. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs heißt „Unsere Digitale Welt“. Alle Aufgaben sind um diese Fragestellung aufgebaut, z.B. die Reparatur eines Haushaltsroboters oder die Installation von W–LAN Hot-Spots. Für alle erfolgreich bewältigten Aufgaben gibt es Punkte.

Bei der Robot-Performance entwickeln die mitmachenden Teams eine eigene Choreographie zu einer spannenden Geschichte. Die Umsetzung des Wettbewerbsthemas erfolgt frei und kreativ.