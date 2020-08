Film-Workshop für Kinder und Jugendliche

Kreis Paderborn. Kleine überwucherte Fleckchen; Gras, das sich durch die Spalten der Pflastersteine drückt: Kleine, aber feine Anzeichen dafür, dass die Natur den Raum wiederholt. An zahlreichen Ecken, Plätzen oder Gebäuden finden sich diese kleinen Anzeichen. Für den Kulturrucksack des Kreises Paderborn geht Künstler Bartholomäus Rymek mit Kindern und Jugendlichen zwischen 10- und 14-Jahren auf diese Suche nach der Natur in unseren Städten. Sie drehen mit der Kamera eine eigene Geschichte und schneiden den Film bei diesem kostenlosen, dreitägigen Workshop zu.

Der Workshop „Wenn sich die Natur zurückholt, was ihr gehört“ findet statt vom 17. bis 19. August, jeweils von 15 bis 19 Uhr im Jugendhaus Schloss Hamborn in Borchen.

Alle Angebote des Kulturrucksacks sind für die Teilnehmenden kostenfrei.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist zwingend erforderlich. Auch um die Verpflegung müssen sich die Teilnehmer in diesem Jahr selbst kümmern. Genauere Informationen zu den Schutzmaßnahmen erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung.