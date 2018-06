FHM führt TOP-UP-Studienmodell für Ausbildungen ein

Betriebswirtschaft studieren in nur zwei Jahren

FHM führt TOP-UP-Studienmodell mit pauschaler Anerkennung für Ausbildungen ein

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld bietet zum Studienstart im Oktober 2018 ihren bereits etablierten Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft im neuen TOP-UP-Studienmodell an, welches berufsbegleitend nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung in zwei Jahren absolviert werden kann.

Die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie steht heute für viele im Vordergrund bei der Auswahl ihres Studiums. Berufsbegleitend zu studieren ist daher für viele Berufstätige die erste Wahl, wenn sie neue Tätigkeitsfelder anstreben oder ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse für ihren Job erweitern möchten. Dabei sind der Wechsel in eine Führungsposition, neue Personalverantwortung oder eine Unternehmensnachfolge nur einige Gründe für die Entscheidung, berufsbegleitend den B.A. Betriebswirtschaft zu studieren.

Mit dem TOP-UP-Modell bietet die FHM Bielefeld jetzt ausgebildeten Kaufleuten für Büromanagement, Kaufleuten für Groß- und Außenhandel, Kaufleuten im Einzelhandel, Industriekaufleuten oder Kaufleuten im Bankenwesen eine neue Möglichkeit: Die Studiendauer im TOP-UP-Modell verkürzt sich für sie im Gegensatz zum regulär vier Jahre andauernden berufsbegleitenden Studium auf nur zwei Jahre. Dabei werden Studieninhalte aus den jeweiligen Ausbildungsberufen angerechnet und durch die Vermittlung spezieller Fachkompetenzen, soziale und personale sowie Aktivitäts- und Handlungskompetenzen erweitert.

Neben der Möglichkeit des TOP-UP-Modells wird der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft auch weiterhin als Vollzeitstudium in drei Jahren, dual in ausbildungsintegrierender Variante sowie als Fernstudium in jeweils vier Jahren angeboten.

Die nächste Möglichkeit zur Information über die Studiengänge der FHM Bielefeld bietet der Studieninfoabend am Dienstag, den 5. Juni um 17.30 Uhr. Außerdem veranstaltet die FHM am Samstag, den 16. Juni von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Weitere Informationen zum Studiengang gibt es unter: www.fh-mittelstand.de/betriebswirtschaft.