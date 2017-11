FHM Bielefeld bildet Fachkräfte für Gesundheits- und Sozialwesen aus

Neue Weiterbildung startet im Februar 2018

Bielefeld. Das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK) der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) geht ab Februar 2018 mit einer neuen berufsbegleitenden Weiterbildung an den Start: Ab sofort können sich Interessierte für die Qualifizierung zum Betriebswirt im Gesundheits- und Sozialwesen am Standort Bielefeld bewerben.

Das weiterbildende Studium für zukünftige Fach- und Führungskräfte baut auf einer soliden Vermittlung allgemeiner betriebswirtschaftlicher Kenntnisse auf und vermittelt neben Basiswissen aus Sozial- und Gesundheitswirtschaft grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Personal, Qualitäts- und Projektmanagement. Die fachlichen Kompetenzen werden zusätzlich mit den Modulen Recht und Marketingmanagement geschärft, während Kommunikation- und Managementkompetenzen die personalen und sozialen Fähigkeiten stärken. Abgerundet wird die achtmonatige Weiterbildung durch einen stetigen fachlichen Praxisbezug, der im Rahmen eines Abschlusskolloquiums präsentiert wird.

„Mit der Weiterbildung zum ‚Betriebswirt im Gesundheits- und Sozialwesen‘ qualifizieren wir kompetente Fach- und Führungskräfte für einen stetig wachsenden Markt im gemeinwirtschaftlichen Sektor“, erklärt Prof. Dr. Tim Brüggemann, Leiter des IWK, und ergänzt: „Absolventen sind später in der Lage, sich mit komplexen Aufgaben im Qualitätsmanagement in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen auseinanderzusetzen, neue Handlungsmöglichkeiten in ihre praktische Arbeit einzubringen und verantwortungsvolle Entscheidungen als Führungsperson in ihren Unternehmen zu übernehmen.“

Interessierte können sich ab sofort online unter www.fh-mittelstand.de/weiterbildung bewerben. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich an einem Infoabend am Dienstag, 5. Dezember um 17.30 Uhr, an der FHM Bielefeld in der Ravensberger Str. 10G, 33602 Bielefeld, persönlich zu informieren.